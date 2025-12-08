Kock sökes heltid
2025-12-08
Vi söker en engagerad wok kock till vår restaurang central Linköping. Arbetsuppgifterna består främst av att tillaga varma wok rätter, förbereda råvaror och se till att köket hålls rent och organiserat.Det är meriterat att kunna prata Kinesiska.
Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet från kök, men det är inte ett krav. Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och stresstålig, samt har en positiv inställning och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, möjlighet att utvecklas inom köket och flexibla arbetstider enligt överenskommelse.
Arbetsplats är central Linköping.
Heltid.
Intervju sker löpande så länge annons finns kvar.
Provanställning 6 månader till början med.
Det är meriterat om du har start nytt jobb bidrag. Notera gärna i ansökan
Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: zfxie8@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spice X Linkoping AB
(org.nr 559168-3502) Kontakt
Vincent Xie zfxie8@gmail.com Jobbnummer
9634432