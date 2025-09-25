Kock Scandic Malmen, heltid
2025-09-25
**Välkommen till Södermalms hjärta!**
Scandic Malmen är hotellet som är absolut bäst på söder, här myllrar det av härliga butiker, restauranger och ett kulturliv med gäster från hela världen. Hotellets lokaler har ett respektfullt förflutet i musikhistorien med konserter från Imperiet, Depeche Mode & Duran Duran och där känslan fortfarande sitter kvar i väggarna. Malmen har lokalerna där bara fantasin sätter gränser, allt från stand-up, tv-sändning, konserter och större event hör inte till ovanligheterna och där flexibiliteten är vår styrka.
Nu söker vi just dig som vill vara med att skriva vår historia. Så är du grym på att leverera service på allra hösta nivå, driva försäljning och att vara en förebild för dina kollegor? Då tycker vi att du ska ta chansen och åka med på vår resa!
Scandic Malmen genomgår just nu en stor renovering och vi söker nu efter blivande kollegor som vill vara med på en spännande resa, bland annat flera kockar som brinner för att laga och leverera riktigt god mat och ge service i världsklass.
Oavsett varför gästen kommer till oss är det få saker som är så uppskattade som ett vänligt ansikte som hälsar välkommen. Som kock agerar du värd tillsammans med övriga teamet på hotellet och skapar en gästupplevelse i världsklass.
Hos oss får du ta ett stort eget ansvar för att ta de beslut som krävs för att göra gästen nöjd och teamen utvecklar och förbättrar arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens och erfarenhet som vi överträffar gästens förväntningar. På köpet får vi kul på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som kock?
Här får du en mycket viktig uppgift på hotellet genom att säkerställa en gästupplevelse i världsklass när det kommer till våra mat- och dryckesmiljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, förbereda och tillaga mat samt att presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper teamet i andra delar av hotellet.
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet. Viktigt är också att du kan förmedla ett gott värdskap till hotellets gäster.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps. på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, våra förmåner och om vår kultur!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
