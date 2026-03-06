Kock, säsong
2026-03-06
Hotel Rusthållargården är en hotell- och konferensanläggning, belägen i Arild på natursköna Kullaberg.
Anläggningen har 49 hotellrum, 6 konferenslokaler, restaurangkapacitet för ca 200 gäster. Under sommaren även våra uteserveringar, Takterrassen samt trädgård.
Vill du jobba i fantastiska omgivningar, i en familjeägd organisation där våra värdeord är omtanke, personligt, äkta och kvalitet?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som à la carte kock eller är nyutbildad inom yrket och vill utvecklas hos oss.
Du är en person med hög känsla för gästservice, är stresstålig, ansvarstagande och noggrann samt har en positiv attityd och ett engagemang för uppgiften.
Som säsongsanställd i köket arbetar du i ett team tillsammans med våra fasta kockar och deltar i såväl förberedelser som service och efterarbete.
Vårt kök är sommartid öppet för à la carte lunch och kväll samt även servering av gourmetpizza på Takterrassen kvällstid.
Vi söker två tjänster under perioden maj-sept eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mat@rusthallargarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock säsong". Arbetsgivare Hotel Rusthållargården AB
(org.nr 556143-8879), http://www.rusthallargarden.se
Stora vägen 26 (visa karta
)
263 73 ARILD Arbetsplats
Rustållargården AB, Hotel Kontakt
Kökschef
John Lindahl mat@rusthallargarden.se Jobbnummer
9783027