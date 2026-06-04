Kock på Skavsta flygplats.
Ätpunkt AB / Kockjobb / Nyköping Visa alla kockjobb i Nyköping
2026-06-04
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Vi söker efter dig!
Vill du jobba som kock hos oss? Fina kollegor, bra villkor & sköna gäster!
Hos oss får du riktigt bra villkor, fast schemaläggning och fantastiska kollegor som brinner för yrket. Karriärmöjligheter inom koncernen. ät. Flight AB är en restaurang på Skavsta Flygplats som serverar mat till resenärer vid varje flygtillfälle, dagligen. Öppettider varierar beroende på flygavgångar men kan vara allt mellan 5:30-00.
Från dig vill vi ha energi, glädje, ödmjukhet, flexibilitet & stolthet. Jobbat inom service sedan tidigare. Du är kommunikativ med dina kollegor så väl som gästen då vi arbetar i ett öppet kök. Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt. Du har stolthet och hög service- samt kvalitetsnivå i det du levererar. Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll.
Vi på ät. brinner för att skapa en skön vibe! Bra mat och service som vi skapar tillsammans. ät. är en modern restaurang som ligger oss varmt om hjärtat. Restaurangen ligger på Skavsta Flygplats.
Väl tillagad comfort-food med glimten i ögat, i en cool miljö. Med säsongens lokala råvaror. Vi är ett glatt och drivet team som gillar mat och matens historia.
För att få arbeta på Skavsta Flygplats som är ett säkerhetsklassat område krävs det att all personal genomgår en säkerhetsprövning. För att kunna genomgå detta behövs ett rent brottsregister samt dokumentation på vad du varit sysselsatt med de senaste 5 åren (anställning, utbildning etc.), det får inte finnas luckor som överstiger 28 dagar. Kan du inte tillhandahålla dokumentation så kommer vi tyvärr inte att kunna behandla din ansökan.
Tjänsten är en Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning med start enligt överenskommelse. Lön enligt överenskommelse.
Vi ser framemot din ansökan! Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: career@skavsta.at Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ätpunkt AB
(org.nr 559001-4477)
General Schybergs väg 22 (visa karta
)
611 92 NYKÖPING Arbetsplats
ät. Skavsta Kontakt
Platschef
Sandra Ericson sandra@skavsta.at Jobbnummer
9947730