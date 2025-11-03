kock och Servis
Taras Turkisk Restaurang Kök och Bar AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Taras Turkisk Restaurang Kök och Bar AB i Göteborg
Bistro Södra 32 söker erfaren servis & kock
Vi på Bistro Södra 32 söker nu dig som vill bli en del av vårt härliga team!
Vi är en modern bistro med fokus på god mat, bra service och en varm atmosfär.
Servis
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av service i restaurangmiljö
• Brinner för gästupplevelsen och har öga för detaljer
• Är social, stresstålig och trivs i ett högt tempo
• Talar svenska och gärna engelska
Kock
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av à la carte och husmanskost
• Är passionerad för matlagning och kvalitet
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har god hygien och känsla för smak och upplägg
Vi erbjuder
• En trivsam arbetsplats i centrala Göteborg
• Möjlighet att utvecklas i ett engagerat team
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Start enligt avtal
Plats: Bistro Södra 32, Södra Vägen 32, Göteborg
Ansökan: Skicka CV och personligt brev till [ange e-postadress] taras02@hotmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: taras02@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Taras Turkisk Restaurang Kök och Bar AB
(org.nr 559209-0160)
Södra Vägen 32 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
Mares Restaurang & Partihandel AB Jobbnummer
9584654