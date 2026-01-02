Kock med erfarenhet av Pizza och Pasta!
Gattopardo Italia Il Ristorante AB / Kockjobb / Lund
2026-01-02
Sökes: Kock med erfarenhet av Pizza och Pasta!
Vi på Osteria Italia söker en passionerad och kreativ kock som älskar att laga pizza och pasta. Om du har en gedigen erfarenhet i köket och en förmåga att skapa fantastiska maträtter, då vill vi höra från dig!Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Laga läckra pizzor och pastarätter av högsta kvalitet
Arbeta i ett dynamiskt team
Vara delaktig i menyutveckling och speciella evenemang
Vi söker dig som:
Har en passion för mat och en känsla för detaljer
Är flexibel och kan arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper om livsmedelshygien Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: italiailristorante.info@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gattopardo Italia IL Ristorante AB
