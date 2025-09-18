Kock med arbetsledaransvar - Boken kök
2025-09-18
Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg. Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla. Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet.
Inom Falkenbergs kommun tillämpas rökfri arbetstid och du har möjlighet att kunna ta del av vårt friskvårdsbidrag.
Vi söker kunniga och engagerade medarbetare till vår förvaltning. Serviceförvaltningen bidrar till en bättre vardag för kommunens invånare och verksamheter med tjänster inom bland annat måltider, Kontaktcenter, upphandling, fordon och kontorsservice. Vill Du vara med och utveckla vår verksamhet inom Serviceförvaltningen, Måltid Falkenberg?
Måltid Falkenberg har ca 70 kök varav ca 30 är tillagningskök och de resterande mottagningskök. Vi är runt 160 medarbetare och vi lagar mat till skola, förskola och gymnasium samt brukare inom äldreomsorg och hemtjänst. Våra kök lagar sammanlagt ungefär 7000 lunchportioner/dag.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Är matglädje och att skapa en matupplevelse för gästen viktigt för dig? Trivs du med att samarbeta och leda ett team? Då är tjänsten som kock med utökat arbetsledaransvar på Boken något för dig. Boken är ett tillagningskök vid ett äldreboende som ombesörjer 6 avdelningar i huset. Utöver det lagas det mat till grundskola och förskola som ligger i samma byggnad samt att det skickas mat till ett närliggande äldreboende och en mötesplats. Totalt tillagas cirka 450 portioner dagligen. I köket är ni nio anställda både kockar och köksbiträden.
Som kock med arbetsledaransvar har du huvudansvar för verksamhetens dagliga produktion och kvalitetsuppföljning. Det innebär bland annat att du är delaktig i att produktionen fungerar, att maten kommer fram i rätt tid och med rätt kvalitet. Du är delaktig i att kökspersonalen arbetar med ett positivt bemötande, främjar ett fungerande samarbete mellan köket och avdelningarna samt medverkar till gruppens och enhetens utveckling. Andra arbetsuppgifter som ingår är administrativa ex. egenkontroll, beställningar, arbetsmiljö och fakturering. Du utför även biträdessysslor såsom disk, köksstädning, varumottagning och grönsaksberedning mm. Matsvinn och hållbarhet är något vi jobbar med dagligen, tycker är väldigt viktigt och vi ser därför att du är uppfinningsrik, rationell och flexibel. Du jobbar tätt ihop med enhetschefen och fungerar som en förlängd arm ut i verksamheten.Kvalifikationer
Du har restaurangutbildning på gymnasienivå eller liknande samt flerårig erfarenhet av arbete som kock. Mat och matlagning ligger dig varmt om hjärtat och du delar vår åsikt om att måltiden är en viktig del av vardagen. Grundläggande kunskaper inom specialkost är en förutsättning. Som person är du ansvarstagande, tar egna initiativ, har förmåga att vara flexibel och leverera bra kvalitet i ett högt tempo.
Datorvanan är god vilket krävs då du själv registrerar din frånvaro i Personec och tar del av information på vår hemsida och vår hemkatalog, använder kostplaneringsprogrammet Mashie för recept och beställnings- och fakturaportalen Raindance. Du behöver ha god kännedom om Livsmedelsverkets hygienföreföreskrifter och rekommendationer samt vara insatt i HACCP.
Din förmåga att förstå och använda svenska språket, både muntligt och skriftligt är mycket god.
Arbetet ställer krav på god fysik i form av styrka, kondition och rörlighet och vi tror därför att du håller dig frisk genom någon form av träning och ett hälsosamt liv.
Tidigare arbetsledarerfarenheter från kök är meriterande.
Inom våra verksamheter i skola och förskola gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873). Då tjänstens placering kan ändras ber vi sökande lämna utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Teamledaruppdrag och Arbetsledaruppdrag har man i två år med möjlighet till förlängning efter dessa två år. Detta sker i dialog med enhetschefen. Man har närsomhelst möjlighet att avsäga sig uppdraget.
