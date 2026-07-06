Kock/måltidspersonal till bemanningspoolen
Piteå Kommun / Kockjobb / Piteå Visa alla kockjobb i Piteå
2026-07-06
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Måltidsservice har en bemanningspool med för närvarande 11 tjänster. Som anställd i bemanningspoolen får du möjlighet att arbeta i olika kök med varierande arbetsuppgifter. Det finns slutberedningskök, tillagningskök och produktionskök vilket innebär att du kommer att arbeta ensam och ibland i mindre eller större grupper. Som anställd i bemanningspoolen täcker du upp för kortare frånvaro. Du får ett omväxlande och intressant uppdrag med möjlighet att bidra till utvecklingen av Måltidsservice verksamhet.
Vi söker dig som ger god service, har bra samarbetsförmåga samt tidigare erfarenhet från att arbeta i kök. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Piteås mat och måltider här: Måltidsservice - MedborgarservicePubliceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att tillaga eller slutbereda och servera dagens olika lunchalternativ, tillreda en varierad salladsbuffé samt tillreda/förbereda och servera frukost och mellanmål (även alternativ anpassade för barn i behov av specialkost). Du ansvarar för en säker livsmedelshantering samt för egenkontroll, god hygien, disk och städ i köket; även städning på förskolor kan förekomma. Vidare kan beställning av mat från produktionsköket samt beställning av varor i kommunens e-handelssystem ingå beroende på kök. Förutom livsmedel och mejeriprodukter beställs städartiklar, engångsmaterial och kem. Aktuella avtal ska följas. I det dagliga arbetet sker dialog med såväl pedagoger som barn; ett gott bemötande är därför betydelsefullt.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har restaurangutbildning på gymnasienivå eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren finner lämplig och/eller dokumenterad erfarenhet som kock eller måltidspersonal inom storkök och/eller restaurang. Tillräckliga kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, för säker hantering i storkök. Goda kunskaper inom data och de program som används i arbetet är meriterande. Köksarbete är ett fysiskt och ibland tungt arbete och ställer därför krav på god fysik.
Vi ser gärna att du har god kunskap om:
Slutberedning/tillagning
Råvaror
Specialkost
Hygien och egenkontroll
Städ/Disk
Ergonomiskt arbete
Storköksutrustning
Du har förmåga att anpassa arbetet efter verksamhetens behov och har en helhetssyn på uppdraget. Du följer de kostpolitiska riktlinjerna och gällande rutiner samt arbetar mot uppsatta mål. Du är professionell och serviceinriktad samt lyhörd för gästernas önskemål. Du är flexibel och kan arbeta både ensam och i grupp. Du är van att organisera och utföra ditt arbete självständigt och bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat samt till erfarenhetsutbyte både inom arbetsgruppen och med andra yrkesgrupper.
Mer om tjänsten
Semestertjänst måndag-fredag, heltidsmått 40 timmar/vecka.
För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till bil.
Tillträde 20261001 eller enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-22.
Utdrag ur beslastningsregistret är ett krav för anställning inom måltidsservice.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Fastighets- och serviceförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaifsf
– Levande och hållbara miljöerhttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Bor du inte i Piteå men vill flytta hit? Då kan vi hjälpa dig!
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal Norrbotten
Veronica Öhlund pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
9992974