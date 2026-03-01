Kock Lärling

GreenForceGeneration AB / Kockjobb / Stockholm
2026-03-01


Vill du bli kock på Svensk restaurang?
Vi söker dig som verkligen vill bli á la carte kock.
Vi ordnar med handledning för att du skall lyckas
Du har erfarenhet av arbete i restaurangkök och vill vässa dina kunskaper att kunna jobba självständigt.
Din Svenska behöver inte vara bra, vi löser det tillsammans under tiden vi jobbar. Det viktiga är att du verkligen vill bli en bra á la carte kock.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@rackarbacken.nu

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KockLärling 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GreenForceGeneration AB (org.nr 559200-7313)

Arbetsplats
Rackarbacken Terrass

Jobbnummer
9769653

