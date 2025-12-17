Kock/kökschef sökes till Slottrestauring i Skåne
Malmö Personal arbetar med fokus på personalförsörjning, inhyrning av chefer, korttidsbemanning, Search och Headhunting samt Karriärändring. Malmö Personal arbetar även med dotterföretagen minEgentid och Dental Personal.Vi utgår från våra kontor i Malmö och HelsingborgMalmö Personal erbjuder via sina konsulter hög kompetens och lång erfarenhet inom rekrytering, uthyrning, karriärändring och förmedling av personal.
Kock/Kökschef sökes till Slottsrestaurang.
Slottet är en mötesplats i hjärtat av Skåne med en spännande gastronomi för möten, bröllop och andra evenemang. Här är en totalupplevelse med service, mat och drycker i fokus. Menyerna tillagas alltid av lokala råvaror i slottsköket och komponeras med utvalda drycker innan de serveras med glädje och stolthet över att kunna bjuda alla gäster på en upplevelse utöver det vanliga.
Vi söker nu en riktigt duktig, kreativ och smaksäker köksmästare. Det är viktigt att du är säker i din roll både som kock och köksmästare. Du kommer leda och fördela arbetet i köket o det är viktigt att du är flexibel och har lätt för att samarbete. Du förväntas arbeta både dagtid och kvällar samt vissa helger. Publiceringsdatum2025-12-17Kompetenser
Adekvat utbildning och erfarenhet för uppdraget. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande till denna utmaning.
Anställd hos Malmö Personal/Min Egentid, eller inhyrd som underkonsult, dvs. du fakturerar överenskommet arvode. Tillträde enligt överenskommelse.
Eller ring Mirella Beck 040-12 22 36
