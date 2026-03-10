Kock/köksbiträde helgarbete
Limhamns Rökeri AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-03-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Limhamns Rökeri AB i Malmö
Limhamns Rökeri AB är ett familjeägt företag beläget i fiskehamnen, Limhamn. Vi har passerat 75 årsjubileum vilket kanske gör oss till en av de äldsta verksamheterna i Limhamn. Vi kombinerar butik med restaurang och säljer färsk fisk, rökt fisk från eget rökeri, inläggningar, skaldjur och delikatesser. I restaurangen erbjuder vi lunchmenyer och även à la carte sommartid.
Nu finns en fantastisk möjlighet att bli en del av vårt köksteam under våren och sommaren, då vi söker extra kock eller köksbiträde under helger i vår och sommar. Som kock eller köksbiträde i vår populära fiskrestaurang tillagar och bereder du menyer samt förekommande uppgifter i ett storkök.
Som kock/köksbiträde är du trygg och säker i din roll och vi utgår från att du har ett professionellt yrkesutförande, ansvarskännande och eftersträvar hög kvalitet på mat och service. Under högsäsong är det högt tempo i köket, vilket du lätt kan hantera tillsammans med köksteamet.
Vi erbjuder en trivsam arbetsplats med stor gemenskap och delaktighet.
Helgarbete fram till september.
Känner du igen dig i jobbeskrivningen, är du välkommen med din ansökan!
Endast skriftlig ansökan, i form av personligt brev och cv, senast den 20mars, till angiven mejladress:veronicalimhamnsrokeri@gmail.com
Löpande urval och intervjuer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: veronicalimhamnsrokeri@gmail.com Arbetsgivare Limhamns Rökeri AB
(org.nr 556531-4597)
Strandgatan 17 B (visa karta
)
216 12 LIMHAMN Arbetsplats
Limhamns Rökeri AB Jobbnummer
9789221