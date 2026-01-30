Kock/Köks ansvarig
Göteboil AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteboil AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Göteboil Seafood är en nyöppnad restaurang i Göteborg med ett unikt seafood boil-koncept inspirerat av Louisiana, USA. Vi är ett familjärt bolag där samarbete, respekt och kvalitet står i fokus. Hos oss jobbar man nära varandra och utvecklingsmöjligheter finns för den som visar framfötterna och tar ansvar.Om tjänsten
Vi söker en kock som vill arbeta praktiskt i köket och samtidigt ta ansvar för beställningar av råvaror och varor. Rollen handlar främst om att följa våra befintliga rutiner och säkerställa att varje rätt håller samma höga kvalitet - varje gång.
Mycket av urvalet sker genom provjobb, där vi tittar på hur du arbetar i verkligheten.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av rätter enligt Göteboils koncept och recept
Säkerställa hög hygiennivå och följa livsmedelslagar och rutiner
Ansvara för beställningar och se till att varor finns i rätt mängd
Hålla ordning i köket och arbeta strukturerat även i högt tempo
Samarbeta tätt med teamet i ett familjärt arbetsklimat
Vem söker vi?
Du kan ha ingen erfarenhet alls eller många års erfarenhet - det viktigaste är hur du arbetar i praktiken
Du har god förståelse för hygien, renlighet och standarder i kök
Du är noggrann och ser till att varje rätt blir korrekt utförd
Du tar ansvar, är pålitlig och bidrar till en bra stämning i teamet
Du klarar av tempo och stress utan att tumma på kvalitet
Hygien och att följa våra standarder är det absolut viktigaste för oss.
Vi erbjuder
En trygg och familjär arbetsplats
Möjlighet att utvecklas inom bolaget för rätt person
Provjobb som en naturlig del av rekryteringen
Schyssta villkor och långsiktighetSå ansöker du
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Gabrielelaaraj@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteboil AB
(org.nr 559481-2678)
Södra Vägen 26 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Jobbnummer
9713023