Kock / kokerska
Högsby kommun, Måltidsverksamheten / Kockjobb / Högsby
2025-10-27
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vi söker en kock/kokerska till måltidsverksamheten i Högsby kommun. Du har ett stort intresse för matlagning och dietkost. I arbetsuppgifterna ingår egenkontroll, beställningar och andra förekommande uppgifter i storkök.
Arbetet är förlagt dagtid, helgarbete ingår. Ensamarbete förekommer.
Arbetet är omväxlande!Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning inom storkök eller minst 3 års erfarenhet från arbete i storkök. Du har ett stort intresse och kunskap kring att laga mat till många samt samt kunskap och erfarenhet av specialkost.
Du ska aktivt kunna efterfölja hygienkrav och krav på livsmedelshantering.
Du är driftig och tar egna initiativ. Du har förmågan att skapa, bevara och utveckla goda relationer på arbetsplatsen och en mycket god samarbetsförmåga, Du är serviceinriktad, lösningsbenägen och har god organisationsförmåga.
Ett krav för tjänsten är att du behärskar svenska i både tal och skrift så att du kan kommunicera och dokumentera utefter verksamhetens behov. Vi förutsätter att du har god datakunskap. Vi använder bl.a. Visma, Mashie och Matilda i vår verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget OffentlígaJobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1193956 - Kopia". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högsby kommun
(org.nr 212000-0688) Arbetsplats
Högsby kommun, Måltidsverksamheten Kontakt
Enhetschef/kost
Katarina Asp 010-3566010 Jobbnummer
