Kock kinesiskt kök / Sichuanköket

Mandarin House AB / Kockjobb / Stockholm
2025-10-26


Vi söker en kock med erfarenhet av Sichuanköket, gärna med kunskap om Chongqing-stilens rätter. Du kommer att arbeta i vårt köksteam och bidra till att skapa smakrika och autentiska kinesiska rätter till våra gäster.

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga kinesiska rätter enligt restaurangens meny och rutiner.
Tillaga varmrätter med olika tillagningsmetoder, som wokning, fritering och ångkokning.
Delta i planeringen och utvecklingen av nya rätter.
Säkerställa god hygien och ordning i köket.
Samarbeta med kollegor för att hålla hög kvalitet och service.

Krav och kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kock inom kinesiskt kök, gärna med inriktning på Sichuan- eller Chongqing-stil.
God kännedom om kinesiska smaker och ingredienser som chili, sichuanpeppar och fermenterade såser.
Förmåga att samarbeta i ett kök där flera språk används - det är meriterande om du kan förstå grundläggande kinesiska (mandarin) för att underlätta kommunikationen i köket.
Ansvarsfull, noggrann och van vid att arbeta i ett högt tempo.
Grundläggande kunskaper i livsmedelshygien.

Det är meriterande om du tidigare har arbetat på kinesisk restaurang i Sverige eller utomlands.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock - Sichuanköket".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mandarin House AB (org.nr 556491-2359)
Sveavägen 33 (visa karta)
111 34  STOCKHOLM

Jobbnummer
9574495

