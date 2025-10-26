Kock kinesiskt kök / Sichuanköket
2025-10-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mandarin House AB i Stockholm
Vi söker en kock med erfarenhet av Sichuanköket, gärna med kunskap om Chongqing-stilens rätter. Du kommer att arbeta i vårt köksteam och bidra till att skapa smakrika och autentiska kinesiska rätter till våra gäster.Publiceringsdatum2025-10-26Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga kinesiska rätter enligt restaurangens meny och rutiner.
Tillaga varmrätter med olika tillagningsmetoder, som wokning, fritering och ångkokning.
Delta i planeringen och utvecklingen av nya rätter.
Säkerställa god hygien och ordning i köket.
Samarbeta med kollegor för att hålla hög kvalitet och service.
Krav och kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta som kock inom kinesiskt kök, gärna med inriktning på Sichuan- eller Chongqing-stil.
God kännedom om kinesiska smaker och ingredienser som chili, sichuanpeppar och fermenterade såser.
Förmåga att samarbeta i ett kök där flera språk används - det är meriterande om du kan förstå grundläggande kinesiska (mandarin) för att underlätta kommunikationen i köket.
Ansvarsfull, noggrann och van vid att arbeta i ett högt tempo.
Grundläggande kunskaper i livsmedelshygien.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat på kinesisk restaurang i Sverige eller utomlands. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock - Sichuanköket". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mandarin House AB
(org.nr 556491-2359)
Sveavägen 33 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9574495