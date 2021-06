Kock / Kallskänka sökes till Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen - Nordic Choice Commercial Services AB - Optikerjobb i Göteborg

Nordic Choice Commercial Services AB / Optikerjobb / Göteborg2021-06-26Det finns en anledning till att det är just du som önskar att jobba i Nordic Choice Hotels. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 13.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen söker kock som vill testa sina vingarVälkommen ombord på flight QH2021 mot framtiden. Vi söker en ansvarsfull person som ser till att våra hotell- och konferensgäster samt sommargäster får god och vällagad mat i magen, oavsett om det gäller economy eller business class. Arbetstiden är framförallt förlagd till kvällar och vi har även öppet på helger. Det rör sig om visstidsanställning fram till slutet av augusti med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på 100%.Fokus är alltid att ge gästerna en bra upplevelse. Man jobbar oftast ensam i köket, med allt ansvar det innebär. Det är oftast en enklare bistromeny som gäller men vi har event också som kräver lite mer planering och prepp. I köket som du kommer arbeta i under sommaren är ett öppet kök så man får närmare kontakt med gästerna och därav viktigt att det alltid är rent och snyggt och att man kan prestera i högt tryck på ett professionellt sätt. Som du förstår behöver du därför trivas med gästkontakt! Tjänsten innebär stora möjligheter att påverka och ta eget ansvar.Låter det kul? I så fall: fasten your seatbelt, it's time for take off!Vem är du?Du har minst 2 års erfarenhet från hetluften i köketDu kan rocka ett varmkök helt på egen handDu har stor yrkesstolthet och är lika noga med maten oavsett om det gäller en enklare barmeny eller en trerätters bröllopsmenyDu får arbetsdagen att flyga, även när det är stressigtDu trivs bland gäster och vet vad god service innebärDu siktar högt, ser vad som behöver göras och får det gjortDu är en bra co-pilot gentemot resten av hotellets crewDu har humor och gillar att ha roligt på jobbetDu är ansvarsfull och har du inte koll på läget så skaffar du dig detVi tänker oss startdatum inom kort men vi vill hitta rätt person för jobbet så rekryteringen fortsätter tills dess. Vänta inte-sök redan idag!QUALITY HOTELTM - For meetings that matter.Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen ligger längs kajkanten på Eriksberg i de ombyggda varvshusen. Här möts Göteborgs gedigna historia med nutidens skandinaviska design på hotellet som har 259 rum, wellnessavdelning, àla carte restaurang och bar med härlig utsikt över älven. Vår konferensavdelning, Eriksbergshallen, är Göteborgs näst största konferens- och mässhall som tar emot upp till 2000 personer. Hos oss händer det saker högt och lågt , här finns en energi som är svår att hitta på "vanliga" hotell!Hos oss är det mötet som är viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en snilleblixt tillsammans, mellan föräldrar och barn som skrattar så de kiknar och mellan hundra jobbarkompisar som plötsligt delar samma vision. Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen betyder något.På Quality Hotel får varje medarbetares personlighet skina, och det återspeglas i det arbetet vi gör. Vi gör allt vi kan för att gästens vistelse ska bli så bra som möjligt, oavsett om du ska hålla en konferens eller njuta av kvalitetstid med familjen. Vi älskar att göra det lilla extra så att ni kan luta er tillbaka, vara tillsammans och avsätta tid för de små ögonblicken i vardagen - de som verkligen betyder något. Hotellet är en del av Quality Hotel, som är en av Nordens största hotellkedjor med 60+ hotell i Sverige, Norge och Danmark. Quality Hotel tillhör Nordic Choice Hotels tillsammans med hotellkedjorna Clarion Hotel och Comfort Hotel. Välkommen till vår stora familj.Varaktighet, arbetstid2021-06-26Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-04Nordic Choice Commercial Services AB5831833