Kock inom vinterturism i Luleå
2025-11-08
Ice and light Village/Explore Luleå bedriver småskalig vinterturism och söker kock till vår kommande vintersäsong. Vi söker en kock eller person med erfarenhet av köket till vår mysiga ladugårdsrestaurang med max 35 sittande gäster. Vi har vanligtvis 2-15 gäster åt gången.
Vårt middagskoncept innebär en fast tre rätters meny där vi har tre olika uppsättningar som vi kommer att jobba med hela vintern, då våra gäster oftast stannar mellan en till tre nätter. Vi jobbar med lokala råvaror så långt som möjligt och håller en hög nivå på servicen.
Det finns möjlighet att variera tjänsten med andra uppgifter vid önskemål om det, såsom guidning, kontor, städ m.m.
Vi söker dig som har bra samarbetsförmåga och vill ge en bra service till våra gäster som kommer från världens alla hörn för att besöka oss. Säsongsboende kan eventuellt lösas via oss. Möjlighet till både heltid och deltid.
Tjänsten är från 01-12-2025 till 31-03-2026. Men det går att börja senare och sluta tidigare i säsongen vid behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: info@explorelulea.com
Utforska Luleå AB
Pontus Frank info@explorelulea.com 0737679045
