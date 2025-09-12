Kock inom Måltidsservice
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Placering: Måltidsservice
Måltidsservice består av 19 köksenheter och cirka 60 medarbetare. Tillsammans tillagas och serveras cirka 2 500 portioner lunch per dag. Vi söker nu duktiga och erfarna kockar till vår pool inom måltidsservice.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du utgår ifrån ett av våra kök och arbetar i vår pool vars syfte är att täcka upp i det kök där behov uppstår. Kockarna i poolen ska kunna arbeta inom hela måltidsservice.
Schemalagd arbetstid, 40 timmar per vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått hotell- och restaurangprogrammet eller annan likvärdig utbildning.
Du har minst 3 års erfarenhet inom yrket och kunskap i livsmedelshygien, egenkontroll samt specialkost.
Att servera mat med hög kvalité ser du som en självklarhet. Du har stort intresse och kunskap kring att laga mat till många. Du är trygg i din roll, flexibel, har genuint intresse för god och näringsriktig mat. Du ska kunna beräkna och tillaga efter recept, ha goda kunskaper om gällande hygienkrav, egenkontrollprogram samt datorvana då beställningar görs via internet. Du är ansvarsfull, driftig, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du serviceinriktad och bemöter gäster, personal och arbetskamrater på ett lyhört och smidigt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort och tillgång till egen bil.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas ifall det föreligger ett prövobehov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval. Det innebär att du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden gått ut.
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
