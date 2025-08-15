Kock Högbyskolan i Hemse
Region Gotland / Kockjobb / Gotland Visa alla kockjobb i Gotland
2025-08-15
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Högbyskolan Hemse
Hos oss på Avdelning Måltid arbetar vi med mer än bara mat - vi skapar förutsättningar för god hälsa, trivsel och livskvalitet.
Vi leder och samordnar arbetet med måltider inom Region Gotland, från planering och utveckling till genomförande och uppföljning.
Våra måltider är en viktig del av vardagen i skolor, äldreomsorg och sjukvård. Med vår kompetens och vårt engagemang bidrar vi till goda livsvillkor, en hälsofrämjande vård och en likvärdig lärmiljö för alla. Varje dag lagar, levererar och ibland serverar vi mat till tusentals barn, elever, äldre och patienter - alltid med fokus på kvalitet och omtanke.
Högbyskolans kök lagar dagligen cirka 500 portioner och serverar luncher till elever och skolans medarbetare samt skickar måltider till ett antal förskolor i området. Köket ligger i Hemse och här arbetar du tillsammans med två arbetskamrater.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som kock på Högbyskolan får du en viktig roll i att förbereda, tillaga och servera mat av hög kvalitet - alltid med omtanke om både smak, hälsa och trivsel.
Du ansvarar för att måltiderna produceras på ett säkert, effektivt och ekonomiskt sätt, och du arbetar enligt tydliga riktlinjer och regelverk för att garantera bästa möjliga resultat. Med ett professionellt och varmt bemötande är du med och skapar en positiv upplevelse för våra gäster - både elever och personal.
Hos oss är kvalitet och service i fokus, men också utveckling. Vi uppmuntrar idéer som kan förbättra och förnya måltidsprocessen, och vi värdesätter att alla bidrar till att driva verksamheten framåt. Vi jobbar med rotation i det egna köket men kan även förekomma inom köksområdet och avdelningen - vi tror på att arbeta tillsammans och stötta varandra.
Beroende på din erfarenhet och verksamhetens behov kan även andra spännande arbetsuppgifter bli aktuella.
Här får du ett arbete där din insats gör skillnad varje dag - och där du kan kombinera ditt matlagningskunnande med glädjen i att vara en del av elevernas vardag.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har en dokumenterad restaurangutbildning - kanske en 3-årig gymnasieutbildning med inriktning restaurang och måltidsservice, en KY-utbildning eller en annan utbildning kombinerad med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. B-körkort krävs.
Har du jobbat i både offentliga kök och restaurang är det ett plus - likaså om du kan Matilda eller liknande kostsystem och har erfarenhet av specialkost.
Som person är du flexibel och självgående, med en god samarbetsförmåga och en helhetssyn som gör att du ser till hela verksamhetens bästa. Du är både strukturerad och stabil, med gott omdöme även i pressade situationer. Din positiva energi och ditt engagemang smittar av sig på både kollegor och gäster.
Framför allt brinner du för matlagning och service - och du gillar att göra det lilla extra för att varje måltid ska bli en upplevelse.
Inför en eventuell anställning behöver ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de egenskaper och förmågor vi beskrivit ovan.
Välkommen med din ansökan!
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/814". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köksområde 4 Kontakt
Laila Erlandsson, enhetschef 0498-269457 Jobbnummer
9460974