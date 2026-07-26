Kock heltid
Matmakarna Butik & Catering i Skåne AB / Kockjobb / Kävlinge Visa alla kockjobb i Kävlinge
2026-07-26
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Om jobbet
Vi behöver nu utöka vår personalstyrkan till vårt trevliga och ambitiösa team.
Matmakarna ligger i världsmetropolen Kävlinge och är en Köttbutik med en köttrestaurang/bardel.
Här är också vår produktion av ketchup, bbq såser m.m. Under 2026 september kommer vi öppna upp en event & konferens anläggning bara 150 meter från oss.
För att få en känsla av vad vi jobbar med och vilket gött gäng vi är så sväng in på våra sociala medier FB & insta.
Vårt matspråk kan förklaras med orden rustikt, enkelt & elegant. Vi har råvarorna i fokus som vi gärna hittar i den skånska myllan. Vi söker dig med ett brinnande intresse för mat & dryck, och som sätter våra kunder och gäster i fokus.
Tjänsten är 100% med fast månadslön.
Schemat är fyra veckors rullande och man jobbar i snitt en eller två kvällar / vecka, och varannan helg, både i restaurangen och Stora Salen. Butiks jobb kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: roger.nilsson@matmakarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock heltid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matmakarna Butik & Catering i Skåne AB
(org.nr 556606-5784)
Stenhuggaregatan 4 (visa karta
)
244 30 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Matmakarna Butik & Catering i Skåne Jobbnummer
10011612