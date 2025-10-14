Kock förskola, Dalarö
2025-10-14
På förskolan Sagan på Dalarö (Haninge kommun), bidrar vi tillsammans till barnens trygghet, lärande och utbildning. Nu söker vi dig som vill arbeta som kock hos oss.
Vad innebär rollen hos oss?
Du arbetar ensam i köket på förskolan och har fullt ansvar för alla delar som ingår i rollen, såsom bland annat: beställningar, mottagande av leverans och upp-packning av varorna, egenkontroll, specialkost, planering av matsedel och specialmenyer vid temadagar/högtider, städning av kök, matlagning till förskolans barn och pedagoger (totalt ca 30 portioner/dag), förberedelse av frukost och mellis, diskning, vårda maskiner och annan utrustning samt anmäla fel vid behov. Som kock hos oss förväntas du laga maten från grunden och du är ansvarig för att planera förskolans meny och hålla din tilldelade budget. Du är en viktig del i att driva vårt fortsatta arbete kring goda, näringsrika och hållbara måltider och ge barnen möjlighet att pröva nya rätter och smaker.
Din kompetens och erfarenhet:
Vi söker dig som är utbildad kock eller har motsvarande utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att ha haft helhetsansvar i köket och erfarenhet av de arbetsuppgifter som anges ovan. Utbildning inom egenkontroll enligt HACCP är krav. Det är meriterande om du arbetat som kock inom förskole- eller skolverksamhet.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning ingås inom förskoleverksamhet. Detta beställer du på polisens hemsida via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Anställningen:
Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Tjänsten är på deltid på 75% omfattning, dagtid 5 dagar i veckan.
Till din ansökan måste du bifoga cv och personligt brev. Om detta inte bifogas betraktar vi ansökan som att den inte är komplett och den kommer då inte tas med i den fortsatta rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen att skicka in en ansökan till oss.
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: styrelsen@sagan.nu
