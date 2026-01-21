Kock för luncher och à la carte

N&P Food and Beverage AB / Kockjobb / Trosa
2026-01-21


Åda Krog är en lantlig krog belägen i naturskön miljö vid golfbana. Verksamheten är öppen året runt med lunchservering och konferenser. Under golfsäsongen och sommarhalvåret utökas verksamheten med à la carte, event, bröllop och liveevent. Hösten bjuder upp till skaldjurs event och i slutet på november drar julbordet igång.

Publiceringsdatum
2026-01-21

Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för:
Tillagning av lunch- och à la carte-rätter
Produktion av konferensmåltider, event och temakvällar
Mise en place och planering av köksarbete
Efterlevnad av hygien-, egenkontroll- och säkerhetsrutiner
Samarbete med köksansvarig och servering för effektiv drift

Kvalifikationer - krav
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmåga att arbeta självständigt i kök
Ansvarstagande, strukturerad och samarbetsvillig
Flexibel gällande arbetstider (dag, kväll och helg)

Utbildning inom restaurang/storhushåll är meriterande men ersätter inte kravet på erfarenhet.
Anställningsvillkor
Lön enligt kollektivavtal
Kollektivavtal finns
Arbetstid enligt schema

Så ansöker du
Ansökan skickas till krogen@adagolf.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt om rätt person hittas.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: krogen@adagolf.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Åda Krog Hotell & Konferens".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
N&P Food and Beverage AB (org.nr 559516-8591)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Åda Krog Hotell & Konferens

Kontakt
Krögare
Per Stolt
krogen@adagolf.se
070-9221523

Jobbnummer
9697835

