Kock för luncher och à la carte
2026-01-21
Åda Krog är en lantlig krog belägen i naturskön miljö vid golfbana. Verksamheten är öppen året runt med lunchservering och konferenser. Under golfsäsongen och sommarhalvåret utökas verksamheten med à la carte, event, bröllop och liveevent. Hösten bjuder upp till skaldjurs event och i slutet på november drar julbordet igång.

Dina arbetsuppgifter
Som kock hos oss ansvarar du för:
Tillagning av lunch- och à la carte-rätter
Produktion av konferensmåltider, event och temakvällar
Mise en place och planering av köksarbete
Efterlevnad av hygien-, egenkontroll- och säkerhetsrutiner
Samarbete med köksansvarig och servering för effektiv drift
Kvalifikationer - krav
Dokumenterad erfarenhet av arbete som kock
God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
Förmåga att arbeta självständigt i kök
Ansvarstagande, strukturerad och samarbetsvillig
Flexibel gällande arbetstider (dag, kväll och helg)
Utbildning inom restaurang/storhushåll är meriterande men ersätter inte kravet på erfarenhet.
Anställningsvillkor
Lön enligt kollektivavtal
Kollektivavtal finns
Arbetstid enligt schemaSå ansöker du
Ansökan skickas till krogen@adagolf.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt om rätt person hittas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: krogen@adagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Åda Krog Hotell & Konferens". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N&P Food and Beverage AB
(org.nr 559516-8591) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åda Krog Hotell & Konferens Kontakt
Krögare
Per Stolt krogen@adagolf.se 070-9221523 Jobbnummer
9697835