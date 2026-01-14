Kock/Ekonomibiträde (100%)
2026-01-14
Kock/Ekonomibiträde (100%)
Solviks folkhögskola ligger 1,5 mil norr om Skellefteå och har cirka 200 deltagare och ett fyrtiotal engagerade medarbetare. Hos oss arbetar lärare, stödpersoner, administrativ personal, fastighetsskötare samt restaurang- och städpersonal. Vårt internat har plats för över 60 boende.
Solvik är en rörelseanknuten folkhögskola som på kristen värdegrund och utifrån regeringens uppdrag erbjuder en god pedagogisk miljö som stimulerar individer och grupper till utveckling, bildning och lärande. Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
Vi söker en kock/ekonomibiträde på heltid. Tjänsten innebär att du varannan vecka arbetar som kock och varannan vecka som ekonomibiträde. Du blir en del av vårt köksteam som består av tre tjänster inklusive kökschef.
Arbetsuppgifterna omfattar matlagning till lunch- och middagsbufféer, salladsbuffé, hantering av specialkost, disk och städning av kök samt egenkontroll enligt gällande rutiner. Du provar gärna nya arbetsmetoder, produkter och recept för att utveckla verksamheten.
Solviks restaurang serverar frukost, lunch och middag måndag-fredag till våra internatdeltagare. Vi har även lunchservering för externa gäster och lagar lunch till tre närliggande förskoleavdelningar. Utöver detta arrangerar vi konferenser och andra evenemang med matservering. Tjänsten är i huvudsak dagtid, med endast ett fåtal kvällar eller helger vid särskilda arrangemang.
Om dig
Du har ett genuint intresse för matlagning och råvaror. Du är kreativ, noggrann, positiv och lyhörd, med ambitionen att hålla en hög servicenivå gentemot gäster och kollegor. Du förespråkar ordning och reda, arbetar strukturerat och ser möjligheter där det finns utmaningar. Din kreativitet gäller inte bara meny och mat, utan kan även bidra till att utveckla verksamheten mot nya mål.
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, inspirerande och tycker om att arbeta med människor. Du har passion för ditt yrke och bidrar med nytänkande och engagemang. Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kock i storkök
Kunskap om branschens hygienregler
Kunskap om livsmedelssäkerhetsregler
Meriterande
Kockutbildning
God kunskap om specialkost
Anställningsvillkor
Varaktighet: Tillsvidareanställning, efter 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid, 100 %
Anställningsform: Semestertjänst
Tillträde: Juni 2026 eller enligt överenskommelse
Lön: Efter överenskommelse
Sista ansökningsdatum: 1 mars 2026 (intervjuer sker löpande)Kontaktuppgifter för detta jobb
Rektor Andreas Berglund, 0910-73 20 20
Kökschef Viking Pettersen, 0910-73 20 44
Facklig kontaktperson Kommunal, Susanne Larsson, 070-622 09 96
Ansökan med personligt brev och CV skickas till: info@solviksfolkhogskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
