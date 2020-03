Kock Deltid - Ipswich93 AB - Optikerjobb i Lund

Ipswich93 AB / Optikerjobb / Lund2020-03-03Vi söker en erfaren kock med dokumenterad erfarenhet av a la carte, grill och kallskänk. Du ska ha en passion för matlagning, och vara lika positiv och noggrann som dina medarbetare. Du bör vara stresstålig och självgående, både i team såväl som ensam.ANSVARSOMRÅDEN:Se till att all matberedning uppfyller våra såväl som miljöverkets kvalitetskravAssistera ditt köksteam i planering och tillagningBehålla en positiv och professionell attityd även under serviceKRAVPROFIL:Bred kunskap om olika tillagningsmetoderFörmåga att hålla dig lugn under stressiga situationerExamen eller intyg från kockskolaKunna kommunicera med kollegor på antingen svenska eller engelska, samt kunna läsa svenska.Tjänsten innefattar arbete under kvällar och helger. Ca 10 h/Vecka.2020-03-03Sista dag att ansöka är 2020-04-02Ipswich93 ABSkomakaregatan 322350 Lund5130518