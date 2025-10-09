Kock Deltid - Helger
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en erfaren kock till vårt kök på Gröne Jägaren. Här lagar vi husmanskost, burgare, barmat mm.
Du har minst 3 års erfarenhet av à la carte, är en lagspelare och trivs i ett högt tempo. Du brinner för god mat, är nyfiken och vill utveckla köket tillsammans med oss.
Hos oss får du arbeta i en varm och trevlig miljö i ett stort och luftigt kök mitt i hjärtat av Södermalm.
Arbetet innebär: Förberedning, tillredning av menysortimentet och personalmat. Sedvanlig ordning och reda med städning av kök, kylar, bänkar mm. Planering/lista med inköp till inköpsansvarig. Du ska kunna vara självgående.
Arbetet innefattar minst 23 timmar i veckan med följande pass:
Torsdag 12-23
Fredag & Lördag 17-23
Vi har ofta matchdagar på t.ex. söndagar, större beställningar osv vilket kan innebära fler timmar.
Du skall behärska svenska i tal och skrift.
Du skall ha minst 3 års erfarenhet från liknande verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: enstorstark@gronejagaren.com
Götgatan 64
)
118 26 STOCKHOLM
Den Gröne Jägaren
9548763