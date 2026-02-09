Kock (asiatisk mat)

Restaurang Golden Palace i Falun AB / Kockjobb / Falun
2026-02-09


Visa alla kockjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Golden Palace i Falun AB i Falun

Restaurang Golden Palace i Falun ligger beläget centralt i stan bland all shopping. Med sitt läge så är det extra mycket tryck på luncherna. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Vi söker dig som har ett genuint intresse för restaurangbranschen.
Du ska ha tidigare kunskap inom svenskt, asiatisk och kinesisk matlagning. Referenser från tidigare jobb är ett plus men vi kommer även ge dig chansen att visa dina kunskaper genom att be dig laga en maträtt.

Maila oss din kompletta ansökan bestånde av ditt CV och personliga brev till oss och skicka till falun@golden-palace.se

Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: falun@golden-palace.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Falun".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Golden Palace i Falun AB (org.nr 556238-3868)
Holmgatan 24 (visa karta)
791 71  FALUN

Arbetsplats
Golden Palace i Falun AB, Restaurang

Jobbnummer
9732836

Prenumerera på jobb från Restaurang Golden Palace i Falun AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Golden Palace i Falun AB: