Kock (asiatisk mat)
Restaurang Golden Palace i Falun AB / Kockjobb / Falun Visa alla kockjobb i Falun
Restaurang Golden Palace i Falun ligger beläget centralt i stan bland all shopping. Med sitt läge så är det extra mycket tryck på luncherna. Restaurangen har fullständiga rättigheter. Vi söker dig som har ett genuint intresse för restaurangbranschen.
Du ska ha tidigare kunskap inom svenskt, asiatisk och kinesisk matlagning. Referenser från tidigare jobb är ett plus men vi kommer även ge dig chansen att visa dina kunskaper genom att be dig laga en maträtt.
Maila oss din kompletta ansökan bestånde av ditt CV och personliga brev till oss och skicka till falun@golden-palace.se
Vi går igenom ansökningarna löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: falun@golden-palace.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock Falun". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Golden Palace i Falun AB
(org.nr 556238-3868)
Holmgatan 24 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Golden Palace i Falun AB, Restaurang Jobbnummer
9732836