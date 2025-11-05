Kock asiatisk
KOCK SÖKES - Roppongi Göteborg
Vi söker en kock till Roppongi i Göteborg city.
Gilla att jobba och laga asiatisk mat som gyoza, nudlar och grillad mat.
Vi erbjuder:
• Fast jobb i bra team
• Bra restaurang
• Bra lön
• Heltid eller deltid
• Dricks
• OB
Plats: Roppongi, Göteborg city
Skicka kort meddelande om dig själv - inget CV behövs.
Maila: sebastian@roppongi.se
och berk@roppongi.se
CHEF WANTED - Roppongi Gothenburg
We are looking for a chef for Roppongi in Gothenburg City.
You should like to work and cook Asian food such as gyoza, noodles, and grilled dishes.
We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips
• Extra pay (OB)
• Good restaurant
• Nice team
Place: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - no CV needed.
Email: sebastian@roppongi.se
or berk@roppongi.se
