Kock asiatisk

2025-11-05


KOCK SÖKES - Roppongi Göteborg

Vi söker en kock till Roppongi i Göteborg city.
Gilla att jobba och laga asiatisk mat som gyoza, nudlar och grillad mat.

Vi erbjuder:
• Fast jobb i bra team
• Bra restaurang
• Bra lön
• Heltid eller deltid
• Dricks
• OB

Plats: Roppongi, Göteborg city
Skicka kort meddelande om dig själv - inget CV behövs.
Maila: sebastian@roppongi.se och berk@roppongi.se

CHEF WANTED - Roppongi Gothenburg

We are looking for a chef for Roppongi in Gothenburg City.
You should like to work and cook Asian food such as gyoza, noodles, and grilled dishes.

We offer:
• Full-time or part-time
• Good salary
• Tips
• Extra pay (OB)
• Good restaurant
• Nice team

Place: Roppongi, Gothenburg City
Send a short message about yourself - no CV needed.
Email: sebastian@roppongi.se or berk@roppongi.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Roppongoteborg AB (org.nr 559494-4729)

Jobbnummer
9589151

