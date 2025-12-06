Kock, à la carte

Åre Bageri AB / Kockjobb / Åre
2025-12-06


Visa alla kockjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Åre Bageri AB i Åre

Välkommen till Världens roligaste jobb i världens skönaste by.
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker Kock till vintern 25/26.
Du måste ha minst fyra års yrkeserfarenhet från restaurang/ kök/Vin/kaffe/kunskap.
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi mat från grunden, med bra råvaror och hög ambition. Det är viktigt att du har bred erfarenhet av både kyckling/kött/fisk och vegetariska alternativ. På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo får du arbetskamrater som är stolta över sitt yrke, bagare, konditor och kockar i den högre skolan.
Välkommen till Åre Bageri & restaurang Ripazzo som fyllde 40år under hösten 2024

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@arebageri.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åre Bageri AB (org.nr 556259-8556), http://www.arebageri.se
ÅREVÄGEN 55 (visa karta)
830 13  ÅRE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Åre Bageri Med Kväll

Jobbnummer
9632113

Prenumerera på jobb från Åre Bageri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Åre Bageri AB: