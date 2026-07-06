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de Bistro AB / Kockjobb / Upplands Väsby
2026-07-06


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Kock sökes till De Bistro AB (Nonno's Ristorante)
Arbetsgivare: De Bistro AB
Arbetsplats: Kanalvägen 7, 194 61 Upplands Väsby

Publiceringsdatum
2026-07-06

Om tjänsten
De Bistro AB söker en engagerad och erfaren kock till vårt kök. Vi är en restaurang med fokus på italiensk matlagning där kvalitet, god service och samarbete står i centrum.
Som kock hos oss kommer du att arbeta i ett välorganiserat kök tillsammans med ett engagerat team och vara delaktig i den dagliga matlagningen.

Dina arbetsuppgifter
Tillaga och förbereda maträtter enligt restaurangens meny.
Förbereda råvaror och planera dagens produktion.
Säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket.
Hantera beställningar och organisera arbetsstationen.
Samarbeta med övriga medarbetare för en effektiv service.
Bidra med nya idéer och utveckling av menyn vid behov.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete som kock.
Goda kunskaper i matlagning och livsmedelshygien.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarsfull, noggrann och stresstålig.
Intresse för italiensk matlagning är meriterande.

Vi erbjuder
Heltidsanställning.
Tillsvidareanställning (provanställning kan tillämpas).
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom restaurangverksamheten.

Välkommen med din ansökan! Vi rekryterar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DE Bistro AB (org.nr 556706-2129)
Kanalvägen 7 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Arbetsplats
De Bistro AB

Jobbnummer
9994559

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