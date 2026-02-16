Kock
Fhat AB / Kockjobb / Linköping Visa alla kockjobb i Linköping
2026-02-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fhat AB i Linköping
Chili & Lime i Mjärdevi Center söker förstärkning inom köket!
Vi söker gärna efter en eller två rutinerade kockar som kan laga antingen husmanskost alternativt asiatiskt.
Du behöver kunna hantera stress samt samarbeta med dina kollegor.
Vi serverar lunch måndag till fredag och serverar husmanskost samt buffé.
Lön enligt kollektivavtal.
Skicka din ansökan till Tamhongtam@hotmail.com
och märk din ansökan med "Chili Lime" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: tamhongtam@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chili Lime". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fhat AB
(org.nr 556650-4634)
Teknikringen 10 (visa karta
)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Chili & Lime Jobbnummer
9745478