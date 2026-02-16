Kock

Fhat AB / Kockjobb / Linköping
2026-02-16


Visa alla kockjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Fhat AB i Linköping

Chili & Lime i Mjärdevi Center söker förstärkning inom köket!
Vi söker gärna efter en eller två rutinerade kockar som kan laga antingen husmanskost alternativt asiatiskt.
Du behöver kunna hantera stress samt samarbeta med dina kollegor.
Vi serverar lunch måndag till fredag och serverar husmanskost samt buffé.
Lön enligt kollektivavtal.

Skicka din ansökan till Tamhongtam@hotmail.com och märk din ansökan med "Chili Lime"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: tamhongtam@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chili Lime".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fhat AB (org.nr 556650-4634)
Teknikringen 10 (visa karta)
583 30  LINKÖPING

Arbetsplats
Chili & Lime

Jobbnummer
9745478

Prenumerera på jobb från Fhat AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Fhat AB: