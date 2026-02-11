kock
Enoclub AB / Kockjobb / Malmö Visa alla kockjobb i Malmö
2026-02-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enoclub AB i Malmö
Enoclub söker en passionerad och kreativ kock!
Älskar du det italienska köket och har en känsla för kvalitet och detaljer? Vi på Enoclub osteria söker en driven kock som vill vara en del av vårt team och ta matlagningen till nästa nivå!
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som kock.
Brinner för det italienska köket och dess smaker.
Är noggrann, kvalitetsmedveten och har öga för detaljer.
Är en stöttande lagspelare som inspirerar och tar ansvar.
Har en vilja att förnya och förbättra - du förstår att det alltid går att bli bättre.
Tål att ta emot konstruktiv kritik och ser det som en möjlighet att utvecklas.
Är flexibel och bekväm med att arbeta kvällar och helger.
Hos oss får du:
En kreativ arbetsmiljö där du får vara med och utveckla menyer.
Möjlighet att arbeta med högkvalitativa råvaror.
Ett engagerat team som delar din passion för mat och service.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Enoclub.se
Tjänstgöringsgrad: 75-100 %.
Vi söker dig som har en passion för restaurangbranschen och förstår dess dynamik.
Är du den vi söker? Tveka inte - skicka in din ansökan och bli en del av Osteria-familjen!
Englisch:
Enoclub.se
Enoclub is looking for a passionate and creative chef!
Do you love Italian cuisine and have a sense for quality and details? We at Enoclub are looking for a driven chef who wants to be part of our team and take cooking to the next level!
We are looking for you as:
Has at least 5 years of experience as a chef.
Passionate about Italian cuisine and its flavors.
Is meticulous, quality conscious and has an eye for detail.
Is a supportive team player who inspires and takes responsibility.
Have a desire to innovate and improve - you understand that it is always possible to get better.
Can take constructive criticism and sees it as an opportunity to develop.
Is flexible and comfortable working evenings and weekends.
With us you get:
A creative work environment where you get to help develop menus.
Opportunity to work with high-quality raw materials.
A dedicated team that shares your passion for food and service.
About the service:
Duty rate: 75-100%.
We are looking for someone who has a passion for the restaurant industry and understands its dynamics.
Are you who we are looking for? Don't hesitate - submit your application and become part of the Osteria family! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
via mail
E-post: career@osteria.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enoclub AB
(org.nr 559284-3204)
Davidshallstorg 7 (visa karta
)
211 45 MALMÖ Jobbnummer
9737732