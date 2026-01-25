Kock

Mys Kök AB / Kockjobb / Gnosjö
2026-01-25


Mys Kök i Gnosjö söker nya medarbetar som är Kock med inriktar på Asiatisk maträtter. Du ska vara positiv samt stresstålig och kunna samarbeta med i grupp.
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mys Kök AB (org.nr 559484-9746)

Jobbnummer
9703083

