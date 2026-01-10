Kock
Strandakar Hotell & Restaurang är en helhetsupplevelse i lantlig lyx i närheten av Herta badstrand i När på östra Gotland. Vi öppnade 2018 och är medlemmar i Petit Hotel sedan 2019. Hotellet har tolv stora och lyxigt inredda dubbelrum, bistro, restaurang och en fantastisk innergård. Vi har ca 100 sittplatser inne i matsalen och ca 60 sittplatser på vår uteservering på innergården. Vår ambition är att vara Gotlands trevligaste mötesplats och att även vara den vackraste.
Vi har ett fullt utrustat och modernt kök. Vi hanterar både traditionell och modern matlagning med influenser från många olika länder anpassat efter säsong. I möjligaste mån använder vi lokala producenter. Vi har även en egen köksträdgård och ett växthus där vi odlar grönsaker och örter.
Just nu söker vi kockar för sommarsäsongen. Möjlighet finns att börja 1 maj.
Du är en positiv och utåtriktad person som gärna bjuder på dig själv både till dina kollegor och till våra gäster. Du är smaksäker, lugn och kontrollerad under stressiga situationer och har massor av passion för matlagningen. Vi kan eventuellt hjälpa till med boende om behov finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: andreas@strandakar.se Arbetsgivarens referens
Kökschef
Andreas Hedman andreas@strandakar.se 0704035630 Jobbnummer
