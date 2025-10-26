Kock
Vi söker en erfaren och engagerad kock till vår lunchrestaurangverksamhet.
Tjänsten erbjuds som timanställning på heltid till en början, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
Du kommer att arbeta med matlagning, menyplanering, inköp samt övriga uppgifter som hör till den dagliga driften. Rollen innebär även att vara delaktig i att utveckla och förbättra vårt matutbud och gästupplevelse.
Vi lägger stor vikt vid självständighet, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Du trivs med frihet under ansvar och bidrar till en positiv och hälsosam gruppdynamik i köket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: rasti@refcap.se
