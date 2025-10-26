Kock

Restaurang Mariehäll AB / Kockjobb / Stockholm
2025-10-26


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Mariehäll AB i Stockholm

Vi söker en erfaren och engagerad kock till vår lunchrestaurangverksamhet.
Tjänsten erbjuds som timanställning på heltid till en början, med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.

Publiceringsdatum
2025-10-26

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med matlagning, menyplanering, inköp samt övriga uppgifter som hör till den dagliga driften. Rollen innebär även att vara delaktig i att utveckla och förbättra vårt matutbud och gästupplevelse.
Vi lägger stor vikt vid självständighet, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Du trivs med frihet under ansvar och bidrar till en positiv och hälsosam gruppdynamik i köket.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: rasti@refcap.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock".

Arbetsgivare
Restaurang Mariehäll AB (org.nr 559501-9885), http://mariehall.se
Karlsbodavägen 17 C (visa karta)
168 67  BROMMA

Arbetsplats
Mariehäll AB, Restaurang

Jobbnummer
9574510

Prenumerera på jobb från Restaurang Mariehäll AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Mariehäll AB: