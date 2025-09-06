kock

Restaurang Diamant i Smedjebacken AB / Kockjobb / Smedjebacken
2025-09-06


Vi söker en Kock till vår restaurang,
Vi behöver nu anställa en kock till vår restaurang .
Kravet är att du har haft erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och kunna vara självgående. Du förväntas arbeta i ett team och därför är samarbete en viktig del av denna anställning. Det kan förekomma arbete under kväll och helger.
Arbetsuppgifter: Förbereda och laga mat
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: can47@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Diamant i Smedjebacken AB (org.nr 559470-4024)
Allégatan 2 E (visa karta)
777 31  SMEDJEBACKEN

Arbetsplats
Diamant i Smedjebacken AB, Restaurang

Kontakt
Hafzi Buyukkaya
can47@live.se
0762566994

Jobbnummer
9495912

