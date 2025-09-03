Kock

Edu Kitchen AB / Kockjobb / Umeå
2025-09-03


Erfaren kock till vårt team på EDU-kitchen.
Edu-kitchen lagar och serverar lunch till ca 700 elever på Minervagymnasiet i Umeå.
Vi ser gärna att du jobbat i restaurangbranschen tidigare eller har erfarenhet av storkök.
Du ska vara glad och positiv och ha en vilja att fortsätta utveckla dina kunskaper inom matlagning.
Arbetet är förlagt mån-fre under läsåret, vi tillämpar provanställning.
Välkommen med din ansökan till info@edu-kitchen.se senast 21/9, observera att vi rekryterar löpande och tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: info@edu-kitchen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edu Kitchen AB (org.nr 559059-1334)
904 05  UMEÅ

Jobbnummer
9491022

