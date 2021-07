Kock - TT Restaurang & Festvåning AB / Man in the Moon - Optikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos TT Restaurang & Festvåning AB / Man in the Moon

TT Restaurang & Festvåning AB / Man in the Moon / Optikerjobb / Stockholm2021-07-03Man in the Moon har under de senaste 7 åren blivit utsedd till Sveriges bästa ölrestaurang och det motiverar oss naturligtvis att utveckla verksamheten ytterligare och nå nya höjder.Hos oss finner du många utmaningar då vi på dagarna serverar dagens lunch (svensk husmanskost). Kvällstid serverar vi en vällagad och trevlig a la cartemeny i restaurangen och vid bokningar även stora och små bankettmiddagar och bufféer i festvåningen. Dessutom fokuserar vi på olika teman i vår matlagning 3-4 gånger per år i restaurangen.Man in the Moon är en gastropub med ett stort utbud av öl, samt en vällagad meny. Vi har cirka 700 olika öl och lägger stor vikt vid kombinationerna mat & öl vid kvällsserveringen, bl.a. i form av olika temaveckor några gånger per år.I anslutning till Man in the Moon ligger Spårvagnshallarnas Festvåning, en verksamhet som drivs av samma personal. Detta gör att utvecklingsmöjligheterna i vårt företag är stora.Man in the Moon söker en duktig och erfaren kock. Minst 3 års erfarenhet krävs för denna tjänst. Högt tempo, punktlighet, motivation att anta nya utmaningar och hög kunskapsnivå är viktiga egenskaper vid tillsättandet av denna tjänst.2021-07-03Sista dag att ansöka är 2021-08-02TT Restaurang & Festvåning AB / Man in the MoonTegnérgatan 2 c11358 STOCKHOLM5845249