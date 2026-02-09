Kock 100% till Dackeskolans kök
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen / Kockjobb / Tingsryd Visa alla kockjobb i Tingsryd
2026-02-09
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som kock är du anställd på Måltidsavdelningen i Tingsryds kommun. Måltidsavdelningen finns på sju orter med åtta tillagningskök och fyra mottagningskök. Just nu söker vi en kock till vårt kök på Dackeskolan i Tingsryd. Vi lagar all mat från grunden med råvaror av bra kvalité. Vi är KRAV-certifierade med en stjärna vilket innebär att minst 25 % av råvarorna är ekologiska. Vi strävar efter att arbeta hållbart genom att minska matsvinnet, öka andelen ekologiska livsmedel och använda oss av närproducerade råvaror i säsong.Som kock i vår verksamhet lagar du mat från grunden samt tillagar specialkost och är delaktig i planeringen av måltider. I arbetet ingår samtliga förekommande arbetsuppgifter i storkök såsom salladsberedning, disk, städ, egenkontroll och servering. Vi uppmuntrar nytänkande och drivkraft till att utveckla och förbättra och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för den som vill. Vår värdegrund kännetecknas av Delaktighet, Respekt, Ansvar och EngagemangKvalifikationer
Vi söker dig som har kockutbildning och erfarenhet av arbete i kök.För att trivas i rollen ser du ingen arbetsuppgift som varken för stor eller liten, utan tar dig an de uppgifter som behövs göras med engagemang. Som person är du stresstålig, lösningsorienterad, kreativ och har ett genuint intresse för matlagning och service. Du kommer att arbeta i team med andra så god samarbetsförmåga är en förutsättning.Det är meriterande om du har datorvana och kunskap i vårt kostdatasystem Mashie. Du ska ha kompetens och erfarenhet i tillagning av specialkost. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Bitr. Måltidschef
Sara Dragestam sara.dragestam@tingsryd.se 0477 - 441 03 Jobbnummer
9729986