Kock - Svensk husmanskost
Matkultur Kedjan AB / Kockjobb / Strängnäs Visa alla kockjobb i Strängnäs
2026-06-08
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Vi söker två passionerade kockar och ett engagerat kockbiträde!
Brinner du för vällagad mat och vill bli en del av ett härligt köksteam? Fathers House i Strängnäs/Barkaby expanderar och nu söker vi tre nya stjärnor till vårt kök: två kockar med fokus på svensk husmanskost och ett kockbiträde.
Hos oss serveras mat lagad från grunden med kärlek, tradition och schyssta råvaror. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med högt tempo, stark laganda och glada gäster.
Kockar – Inriktning Husmanskost
Vi söker dig som älskar den svenska mattraditionen och har stenkoll på klassiska smaker och tekniker.Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
• Tillagning av lunch och á la carte med fokus på husmanskost.
Planering av menyer tillsammans med kökschefen.
Egenkontroll och upprätthållande av hög hygienstandard.Profil
• Utbildad kock eller med motsvarande dokumenterad erfarenhet.
Minst 5 års erfarenhet av arbete i restaurangkök.
• Noggrann, stresstålig och en lagspelare som sprider god energi.
Kockbiträde
Vi söker dig som är kökets allt-i-allo och som vill utvecklas i en fartfylld miljö.Arbetsuppgifter
• Förberedelse av råvaror (hacka grönsaker, förbereda tillbehör). Assistera kockarna under service. Disk, städning och renhållning i köket enligt rutiner.Profil
• Erfarenhet från restaurang eller storkök är viktig, men din inställning är viktigast.
• Du är effektiv, punktlig och tar egna initiativ.
• God förståelse för kökshygien.
Båda roller har varierade arbetstider och får heltid/deltid eller tim-baserad tjänst beroende på prestation och erfarenhet.
Passar någon av tjänsterna in på dig, eller känner du någon som skulle passa perfekt? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till jobb@fathers.se
. Märk ämnesraden med den tjänst du söker, till exempel "Ansökan Kock" eller "Ansökan Kockbiträde".
• Urval sker löpande
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: Jobb@fathers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matkultur kedjan AB
(org.nr 559087-9366) Jobbnummer
9951329