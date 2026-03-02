Kock - Sommar
2026-03-02
Landvetter Airport Hotel ligger bara några minuter från flygterminalen mitt på flygplatsen och vi välkomnar både flygresenärer, konferensgäster och lokalbor till oss.
Vår restaurang och bistro erbjuder à la carte, kvällsservering och konferensmåltider, alltid med fokus på säsongens råvaror, genuint hantverk och moderna smaker.
Vi arbetar med både klassiska och innovativa förrätter, vällagade huvudrätter och hembakade desserter från grunden. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt, håller högt tempo och alltid strävar efter att leverera mat med hjärta och stolthet.
Om rollen
Du arbetar i ett modernt hotellkök med fokus på restaurangservice och daglig drift. Arbetet är varierat och ställer krav på kvalitet, struktur och god planering. Du är en viktig del av teamet som levererar en stabil och smakrik upplevelse varje dag.
Vi söker dig som:
* Har flera års erfarenhet som kock
* Är trygg i både service och mise en place
* Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
* Är en lagspelare som bidrar med positiv energi
Vi erbjuder:
* En professionell och välorganiserad arbetsplats
* Ett sammansvetsat team med stark laganda
* Möjlighet till utveckling och förlängning efter säsong
Period: Sommarsäsong enligt överenskommelse
Skicka CV och en kort presentation om dig själv med SOMMAR KÖK i rubriken till jobb@landvetterairporthotel.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Manuel "Manolo" Bartrina
F&B Manager Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@landvetterairporthotel.se Arbetsgivare Landvetter Airport Hotel AB
(org.nr 556355-4814)
Landvetter Flygplats
438 80 LANDVETTER
För detta jobb krävs körkort.
