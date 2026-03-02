Kock - Sommar

Landvetter Airport Hotel AB / Kockjobb / Härryda
2026-03-02


Visa alla kockjobb i Härryda, Lerum, Partille, Bollebygd, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Landvetter Airport Hotel AB i Härryda, Göteborg, Borås eller i hela Sverige

Landvetter Airport Hotel ligger bara några minuter från flygterminalen mitt på flygplatsen och vi välkomnar både flygresenärer, konferensgäster och lokalbor till oss.
Vår restaurang och bistro erbjuder à la carte, kvällsservering och konferensmåltider, alltid med fokus på säsongens råvaror, genuint hantverk och moderna smaker.
Vi arbetar med både klassiska och innovativa förrätter, vällagade huvudrätter och hembakade desserter från grunden. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt, håller högt tempo och alltid strävar efter att leverera mat med hjärta och stolthet.
Om rollen
Du arbetar i ett modernt hotellkök med fokus på restaurangservice och daglig drift. Arbetet är varierat och ställer krav på kvalitet, struktur och god planering. Du är en viktig del av teamet som levererar en stabil och smakrik upplevelse varje dag.
Vi söker dig som:
* Har flera års erfarenhet som kock
* Är trygg i både service och mise en place
* Trivs i ett högt tempo och är lösningsorienterad
* Är en lagspelare som bidrar med positiv energi
Vi erbjuder:
* En professionell och välorganiserad arbetsplats
* Ett sammansvetsat team med stark laganda
* Möjlighet till utveckling och förlängning efter säsong
Period: Sommarsäsong enligt överenskommelse
Skicka CV och en kort presentation om dig själv med SOMMAR KÖK i rubriken till jobb@landvetterairporthotel.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Manuel "Manolo" Bartrina
F&B Manager

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: jobb@landvetterairporthotel.se

Arbetsgivare
Landvetter Airport Hotel AB (org.nr 556355-4814)
Landvetter Flygplats (visa karta)
438 80  LANDVETTER

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9772731

Prenumerera på jobb från Landvetter Airport Hotel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Landvetter Airport Hotel AB: