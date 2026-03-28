KMA-samordnare
Peab Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Uppsala Visa alla hälsoskyddsjobb i Uppsala
2026-03-28
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Uppsala
, Österåker
, Enköping
, Heby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens byggprojekt med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö? Peab Sverige AB söker nu en driven KMA-samordnare till Uppsala. Här får du chansen att arbeta i en dynamisk miljö där din expertis gör skillnad och ditt engagemang skapar hållbara resultat. Publiceringsdatum2026-03-28Om tjänsten
I första hand behöver vi tillsätta rollen en KMA samordnare till projekt Hjärta i centrala Uppsala. Här bygger vi kontor och hotell tillsammans med Vasakronan i samverkan. Du blir en nyckelperson i projektet och arbetar nära produktionen för att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljö genom hela byggprocessen.
Läs mer om projektet: Peab bygger hotell och kontor i Uppsala - Peab
Som KMA-samordnare ansvarar du för att driva, utveckla och samordna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i våra byggprojekt. Du blir en central del i våra uppdrag - ofta i samverkansentreprenader och i projekt med stora och professionella beställare. Rollen är både operativ och strategisk, med fokus på att skapa trygga, hållbara och väl strukturerade förutsättningar i produktionen.
Du kommer att arbeta nära ett sammansvetsat gäng där lagarbete, öppen dialog och gemensamt ansvar är helt avgörande. Här backar vi upp varandra och jobbar mot samma mål.
Du kommer att:
Bistå med specialistkunskaper inom KMA-området.
Vara närvarande ute i produktionen och stötta i det dagliga arbetet.
Delaktighet från anbud till färdigställande med fokus på ordning, struktur och uppföljning.
Kravställa, följa upp och säkerställa efterlevnad av lagar och interna krav.
Hantera flera processer samtidigt och hålla ihop helheten.
Vara en nyckelspelare i våra samverkansprojekt och bidra till en konstruktiv, lösningsorienterad kultur.
Arbetet omfattar bland annat:
Framtagning och uppföljning av KMA-planer.
Interna revisioner och leverantörskontroller.
Arbetsmiljöstöd, inkl. arbetsberedningar och riskbedömningar.
Dokumentation och digital uppföljning.
Avvikelsehantering och ordning i kontrollplaner och egenkontroller.
Rollen innebär många kontakter med beställare, myndigheter och underentreprenörer - du blir en viktig länk för kvalitet och trygghet i projektet.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en operativ roll men som även är stöttande och kravställande - någon som skapar trygghet genom struktur, tydlighet och professionalism. Du är en lagspelare som samarbetar nära hela projektorganisationen, men också en trygg och självständig KMA-samordnare som vågar stå på dig när situationen kräver det.
Vi ser gärna att du har:
För befattningen relevant eftergymnasial utbildning
Minst fem års erfarenhet från bygg- eller anläggningsbranschen, det är meriterande om erfarenhet kring KMA-arbete finns.
God datavana och ett strukturerat arbetssätt, särskilt när det gäller dokumentation.
Förmåga att arbeta i samverkan med både beställare och interna team.
B-körkort
En prestigelös, stabil och förtroendeingivande personlighet med förmåga att hålla överblicken utan att tappa detaljerna.
Du trivs hos oss om du:
Gillar att vara en del av ett engagerat team, har lätt för att bygga professionella relationer och vill bidra till en säker, hållbar och kvalitativ produktion. Här gör du skillnad - både för projektet och för människorna du arbetar med. Om företaget
På Peab är vi stolta över att kunna erbjuda individanpassad utveckling och goda karriärmöjligheter. Hos oss får du vara med och bygga framtidens samhälle - med trygghet, kvalitet och hållbarhet i fokus.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Hur du söker tjänsten
För att komma till vårt rekryteringssystem så klickar du på "Sök tjänsten" nedan.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jens Andersson, bitr Arbetschef: Jens.Andersson@peab.se
Har du frågor kopplat till rekryteringsprocessen kan du kontakta Linus Ingulfson, HR Partner: Linus.Ingulfson@peab.se
Vi kommer att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
Peab AB
9825518