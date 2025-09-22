KMA-samordnare
2025-09-22
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Vi söker dig som vill utveckla byggbranschen ansvarsfullt mot en mer hållbar framtid - i ett företag som integrerat hållbarhet i sin affärsmodell och har ambitionen att driva utvecklingen proaktivt och innovativt. Som KMA-samordnare arbetar du nära produktionen och stöttar våra projekt i vardagen som sakkunnigt stöd. Du bidrar även på företagsnivå genom att stödja hållbarhetschefen i frågor som rör KMA, verksamhetsutveckling och rapportering. Rollen ger goda möjligheter till kompetensutveckling och självständigt ansvar.
Som person är du ansvarstagande, personlig och en lagspelare - värderingar som genomsyrar Treano. Du är trygg i din roll, kommunicerar pedagogiskt med både yrkesarbetare, platsledning och externa samarbetspartners, kan lyfta förbättringsbehov med tyngd och fingertoppskänsla i nära samarbete med linjeorganisationen. Du är analytisk och strukturerad, har god datorvana och trivs med att variera mellan operativt stöd i projekten och uppgifter på företagsnivå. För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du har en eftergymnasial eller högskoleutbildning inom bygg, KMA och/eller hållbarhet. Flera års erfarenhet från byggproduktion och kompetens inom KMA är meriterande.
Vad ingår i arbetet som KMA-samordnare?
Du är ett operativt stöd i projekten, nära platsledning och arbetslag. Du följer upp byggprojekt genom KMA-ronder, dokumentationskontroller och hållbarhetsprofilering, samt deltar i externa revisioner. Du samordnar arbete kring incidenter, lagefterlevelse, eftermarknad samt avvikelsehantering, samtidigt som du bidrar du till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och innovation inom KMA-området. På företagsnivå är du med och tar fram underlag till prognoser, resultatrapporter, dubbel väsentlighetsanalys, ledningens genomgång och CSRD-rapportering.
Resor inom Skåne ingår är B-körkort och tillgång till egen bil en förutsättning
Ansökan och övrig information:
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Holmgren på andreas.holmgren@treano.se
.
Vi går igenom ansökningar löpande, då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut den 20 oktober. Besök vår hemsida treano.se för mer information om oss.
