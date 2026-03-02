Klosterhjälte - nattportier
2026-03-02
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och upplever historien på ett storlaget vis. I Restaurant Munkklostret äter man middag i munkarnas gamla sovsalar, och på anläggningen kan man även ta del av spännande guidningar, prova förstklassiga viner i vår anrika vinkällare eller avnjuta några sköna timmar i vårt Klosterspa där du omfamnas av värme och sinnesro. De tjocka väggarna, stengolven och höga kryssvalven skymtar om hur livet en gång var i klostret.
Idag är Klosterhotellet en modern anläggning med historiska anor. Här värnar vi om det autentiska och äkta. Verksamheten består av Restaurang, Hotell, SPA, Café, Kulturhistoriska evenemang & guidningar, Shop, Bar & Vinkällare med egen import av drycker från världens alla hörn.
Slottsgården är ett familjeägt hotell med hjärta, beläget i hjärtat av historiska Vadstena. Efter en omfattande renovering är vi nu redo att välkomna både nya gäster - och en ny stjärna till vårt team!
Nattportier till Vadstena Klosterhotel - är du vår nya klosterhjälte?
Vi söker en trygg, självständig och lösningsorienterad nattportier som vill vara en del av en unik hotellmiljö i hjärtat av Vadstena. Tjänsten utgår från Vadstena Klosterhotel, men du kommer även att ansvara för låsrond och gästservice på vårt systerhotell Slottsgården. Våra byggnader är utspridda över staden - från historiska hus granne med Vadstena slott, till våra slottshus och de stämningsfulla lokalerna i Klosterområdet.
Detta är en helt ny tjänst hos oss, skapad för att möta ett växande gästtryck och för att vi vill kunna erbjuda bästa möjliga service även nattetid. Här får du en roll där du verkligen gör skillnad - både för gästerna och för helhetsupplevelsen av våra hotell.
Arbetet är självständigt och kräver att du kan tänka utanför boxen, ta egna initiativ och hantera det som uppstår under nattens timmar. Körkort är ett krav, liksom tidigare erfarenhet från hotell- eller restaurangbranschen.
Arbetstid
• Arbetspass: 23.00-07.00
• Arbetsschema: 5 dagar på, 5 dagar av
Detta ger en fin balans mellan intensiva arbetsperioder och generös återhämtning.
Som nattportier är du hotellets ansikte utåt under natten och ansvarar för att allt fungerar som det ska - både på Klosterhotellet och Slottsgården. Du rör dig mellan flera byggnader och möter både historiska och moderna miljöer. Dina huvudsakliga uppgifter är:
• Låsronder och säkerhetskontroller i våra olika fastigheter, inklusive systerhotellet Slottsgården
• Städning och iordningställande av allmänna ytor
• Service till våra hotellgäster - från sena incheckningar till att hjälpa till med frågor och behov som uppstår
• Att ge stöd och service till gäster på Slottsgården vid behov
• Förberedelse och iordningställande av konferenslokaler inför kommande dag
• Vara en trygg, lugn och närvarande kontaktperson under nattens timmar
• Hantera situationer som kan uppstå nattetid och hitta lösningar med kreativitet och lugn
Vi söker dig som
• Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
• Har ett lugnt och professionellt bemötande
• Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
• Gillar att röra dig i både historiska och moderna miljöer
• Har god fysik då arbetet kan innebära en del lyft och rörelse
• Har körkort
• Har tidigare erfarenhet från hotell och restaurang
Erfarenhet av nattarbete är meriterande men inget krav - rätt personlighet är viktigast.
Vi erbjuder
• En unik arbetsplats i några av Sveriges mest anrika och stämningsfulla miljöer
• Ett nära och stöttande team
• Ett schema som ger mycket ledig tid
• Möjlighet att utvecklas inom hotell- och konferensverksamhet
• En chans att vara med och forma en helt ny tjänst i en växande verksamhet
Sök nu - vi kallar på intervju löpande och kan komma att avsluta ansökningen tidigare.
