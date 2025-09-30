Klinisk apotekare
2025-09-30
Akademiskt primärvårdscentrum utveckling
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Vill du arbeta som klinisk apotekare inom primärvård?
Välkommen att söka en tillsvidaretjänst som klinisk apotekare på 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Uppsala och Nära vård och hälsa satsar på trygga anställningar och bra förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Ditt uppdrag
Vårt team söker nu en klinisk apotekare som vill vara med och tillsammans med oss utveckla vårt arbetssätt gällande läkemedelsanvändning. Din roll kommer vara knuten till en eller ett par arbetsplatser, samt i samarbete med övriga kliniska farmaceuter innefatta den kliniska farmacins primärvårdsövergripande arbete. Du kommer bland annat att arbeta med att:
• Verka som stöd för att ge läkare bästa möjliga beslutsunderlag vid både enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar för patienter i ordinärt boende som själva sköter sina läkemedel, patienter i ordinärt boende inskrivna i hemsjukvård och för patienter på särskilda boenden.
• Följa upp kronisk och nyinsatt behandling, verka för ökad följsamhet alternativt utsättning av läkemedel som ej givit effekt.
• Medverka i primärvårdens processer, t ex initiering av dosdispensering, hantering vid restsituation.
• Vara rådgivare i läkemedelsfrågor till primärvårdens olika yrkeskategorier och patienter.
• Arbeta tillsammans med övrig sjukvårdspersonal för att hitta och utveckla strategier till förbättring inom området patient - läkemedel.
Det kan också bli aktuellt att hålla utbildningar om läkemedel internt och externt samt att medverka i olika utvecklingsprojekt. Vi söker dig som vill vara med och tillsammans med oss bidra till en förbättrad primärvård för våra medborgare i regionen. Vi erbjuder ett spännande arbete i en positiv och kreativ arbetsmiljö.
Vår verksamhet
Klinisk farmaci i primärvård är organisatoriskt placerad under Akademiskt primärvårdcentrum Utveckling inom förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Nära vård och hälsa ansvarar för ett stort antal patienters primärvård. Många av våra patienter har flera kroniska sjukdomar och därmed oftast många olika läkemedel. Vi är en grupp kliniska farmaceuter som arbetar för att främja en god läkemedelsanvändning och minska risker i samband med läkemedelsanvändning. Detta gör vi genom läkemedelsgenomgångar och en nära samverkan med förskrivande professioner. I vårt uppdrag samarbetar vi även med respektive kommun i vården av personer med hemsjukvård, i ordinärt boende och på särskilda boenden. Vi arbetar primärvårdsövergripande i nära samarbete med övriga farmaceuter i Region Uppsala.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad apotekare och har läst magisterprogrammet i klinisk farmaci eller motsvarande. Du har erfarenhet av kliniskt arbete inom sjukvården i din yrkesroll, antingen inom slutenvård eller primärvård. Klinisk erfarenhet inom primärvård är meriterade. Du är noggrann, ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att samarbeta. För att du ska lyckas i uppdraget krävs det att du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra professioner och att du stimuleras av multidisciplinära arbetssätt samt att du är intresserad av att utveckla denna verksamhet ytterligare tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera. Som person är du självgående och initiativtagande. Du är kvalitetsmedveten och vill se konkreta resultat av ditt arbete. Du är analytisk och strukturerad samt har förmåga att prioritera och samtidigt se helheten. Du är drivande, har ett pedagogiskt förhållningssätt och är resultatorienterad. Du har förmåga att slutföra arbetsuppgifter och ta ansvar för att arbetet blir färdigt inom givna ramar. Du fungerar väl såväl i grupp som med självständiga arbetsuppgifter. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska såväl muntligt som skriftligt.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta gruppchef Anna Ekman, e-post anna.ekman@regionuppsala.se
/), tel. 070-611 21 64 eller verksamhetschef Jennie Nordberg, e-post jennie.nordberg@regionuppsala.se
. Facklig företrädare är Catherine Duarte-Martins, e-post catherine.duarte-martins@regionuppsala.se
Ansökan
Bifoga CV och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap och erfarenhet. Vi vill ha din ansökan senast tisdag 14/10.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Region Uppsala
