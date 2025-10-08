Klinikkoordinator, Skara
2025-10-08
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2025-10-08Beskrivning
Vi arbetar i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.
Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens arbete, där vi idag är 19 medarbetare. Vi välkomnar nu dig som vill vara med och bidra till vårt team som vill ha ny utmaning. Vi vill möta framtiden med samarbete, engagemang och glädje. Dina arbetsuppgifter
Som klinikkoordinator är du klinikchefens ledningsstöd och ingår i klinikledningen vilket innebär att du är arbetsgivarföreträdare. Du skall med naturlig integritet lojalt stödja klinikchefen i sitt uppdrag att leda och utveckla verksamheten och aktivt verka för måluppfyllelse i enlighet med uppdrag i klinikkontrakt samt övriga styrdokument. Arbetet som klinikkoordinator innebär också att delta i det kliniska arbetet på kliniken.
Några andra exempel på klinikkoordinatorns arbetsuppgifter är bland annat, hantering av personalfrågor, schemaläggning, beställningar samt medverkan i rehabiliteringsarbete och vårduppföljning, delta på möten och fortsätta samarbetet med närliggande kliniker.
Kvalifikationer
Du är utbildad tandsköterska eller tandhygienist, god datorvana och har goda kunskaper och erfarenhet av arbete i Officepaketet samt T4.
Vi lägger en stor vikt vid personlig lämplighet som för oss betyder att du är strukturerad och en god organisatör, har god kommunikativ förmåga samt bidrar till samarbete och samverkan. Du skall ha förmåga att skapa ett positivt klimat. Arbetet som klinikkoordinator kräver även att du är lyhörd och ansvarsfull samt behåller ditt lugn även i komplicerade situationer. Klinikkoordinatorn förväntas vara aktiv i arbetet att leda och utveckla verksamheten vilket betyder att du behöver ha en helhetssyn, vara kreativ och se möjligheter.
Intervjuer planeras genomföras den 3 november 2025 på kliniken.
Folktandvården gör kontroll i Polisens misstanke- och belastningsregister innan beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5570". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Skara Kontakt
Klinikchef Linda Junker 070-6298672 Jobbnummer
9545752