Klinikchef Folktandvården Kronoparken, Karlstad

Din arbetsplats
Folktandvården Kronoparken och Molkom är en del av Folktandvården Värmland och består av två enheter - den större i Karlstad och en mindre annexklinik i Molkom, cirka tre mil utanför staden.
Tillsammans är vi 20 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att ge bästa möjliga tandvård till våra drygt 7 000 patienter - både barn, unga och vuxna.
Vi vill vara en innovativ klinik och driver flera spännande utvecklingsprojekt. I nära samarbete med Karlstads universitet, där tandhygienistutbildningen nyligen återstartat, har vi en tydlig ambition: att utveckla Sveriges första akademiska folktandvårdsklinik. Det innebär att vi kombinerar kliniskt arbete med forskning, utbildning och utveckling - en unik möjlighet för dig som vill vara med och forma framtidens tandvård.
Region Värmland erbjuder genom vår ledarskapsakademi flera utbildningar och fördjupningar inom allt du kan behöva som chef. Är du ny som chef får du introduktion och ledarutbildning.
Ett nytt sätt att leda en klinik tillsammans - Chefskapet på kliniken kommer att utövas i ett så kallat duoledarskap, där två personer delar på ansvaret för verksamheten. Det innebär att du inte står ensam i ditt uppdrag, utan har en nära kollega att samarbeta och fatta beslut tillsammans med. Detta är ett nytt och spännande koncept som nu prövas inom Folktandvården Värmland - med målet att skapa ett mer hållbart och dynamiskt ledarskap. Vi tror att två perspektiv är starkare än ett på denna klinik, och att samarbete i ledarskapet gynnar både medarbetare, patienter och den komplexa verksamhetens utveckling.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker en trygg, prestigelös och engagerad ledare med ett genuint intresse för både människor och tandvård. Du har relevant utbildning och erfarenhet inom tandvårdsområdet, och ser ledarskap som en naturlig del av din professionella utveckling. Har du tidigare erfarenhet av att leda andra är det meriterande - men viktigast är din vilja att växa i rollen.
Du är målinriktad, lyhörd och har en god förmåga att skapa förtroende i din omgivning. Som ledare är du tydlig, öppen och stöttande - du ser och lyfter dina medarbetare, och skapar en arbetsmiljö där alla får möjlighet att bidra och utvecklas. Du värdesätter både ett närvarande ledarskap och hög odontologisk kvalitet, och har lätt för att samarbeta, kommunicera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Vi tror att du har ett helhetsperspektiv och drivs av att skapa resultat tillsammans med andra. Vi tror på ett inkluderande arbetsklimat där alla bidrar med sin kompetens och där vi tillsammans skapar en trygg och utvecklande miljö - både för våra patienter och för varandra.
Intervjuer kommer att ske onsdag v.38 och v.39.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
