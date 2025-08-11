Klinikchef Biskopsgården, Göteborg
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Vi är sammanlagt 40 medarbetare.
Många av oss har arbetat länge på kliniken. Vi har stor variation i ålder, män och kvinnor samt ursprung i flera olika kulturer. Här finns mycket erfarenhet, kunskap och en bred kompetens. Det är prestigelöst med öppna dörrar och högt i tak. Vi har en god laganda med gott samarbete och positiv stämning. Vi bjuder gärna på ett gott skratt!
Vi arbetar för att säkerställa en välkomnande och hjälpsam miljö för både patienter och medarbetare. Vi verkar i ett område som innebär en hel del utmaningar i det vi möter under en arbetsdag. Vi har många patienter med stora behandlingsbehov samt många som besöker oss för akuta besvär.
Vi söker en klinikchef som vill driva kliniken framåt. Du leder och utvecklar verksamheten med helhetssyn och engagemang för både områdes- och förvaltningsnivå. Ett viktigt uppdrag är också att representera Folktandvården i ex det lokala folkhälsoarbetet i närområdet. Du är en god ambassadör för Folktandvården och delar vår värdegrund och verksamhetsidé. Du verkar aktivt utifrån de verksamhetsstrategier som Folktandvården valt. Du ingår i områdets ledningsgrupp. Du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter.
Vi vill att du:
Har relevant högskoleutbildning och gärna erfarenhet av ledarskap inom tandvårdsverksamhet.
Är förtroendeingivande, lyhörd och empatisk
Har tillit och främjar delaktighet, skapar trygghet och för en öppen dialog med arbetsgruppen
Är kommunikativ och informativ
Visar uppskattning och skapar förutsättningar för en feedbackkultur på kliniken
Är tydlig med mål och förväntningar på individ och grupp
Främjar utveckling, både för individ och verksamhet
Är nyfiken, lösningsfokuserad och orädd för att möta framtiden
Tar initiativ och ansvar, är drivande och tar beslut för att tillsammans med medarbetarna nå mål och resultat
Chefsrekrytering inom Folktandvården följer chefsrekryteringsprocessen inom Västra Götalandsregionen. som en del av urvalsprocessen kan testning vid regionens Center för chefsrekrytering förekomma.
Intervjuer sker via Teams den 1 september 2025.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
