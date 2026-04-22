Klinikassistent till Akuten i Mora
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Akutmottagningen i Mora har som uppdrag att erbjuda akut hälso- och sjukvård dygnet runt årets alla dagar för invånare och besökare i norra Dalarna. I uppdraget ingår även katastrofmedicinsk beredskap. Verksamheten vid Akuten Mora ska präglas av personcentrerad vård, hög patientsäkerhet, effektivitet och god samverkan med andra vårdgivare.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
En arbetsplats med engagerade kollegor och god stämning
Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i verksamhetens utveckling
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Anställningsform
Tillförordnande på heltid under sex månader för att utvärdera funktionen vid Akuten Mora för eventuell förlängning. Vi gör urval löpande med tillträde enligt överenskommelse. Så vänta inte med din ansökan.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en verksamhet där din administrativa kompetens gör verklig skillnad för patienter, medarbetare och vårdens utveckling? Akutmottagningen i Mora söker nu en engagerad och strukturerad klinikassistent som vill vara en nyckelperson i vårt team.
I rollen som klinikassistent kommer du bland annat att:
Ge administrativt stöd till 1a linjens chef, verksamhetsutvecklare och verksamhetschef
Hantera bemanning, schemaläggning, mötesbokningar och protokollföring
Arbeta med personaladministration, exempelvis frånvarorapportering och introduktionsunderlag
Stödja i budget- och uppföljningsarbete samt enklare ekonomiadministration
Ansvara för dokumenthantering, diarieföring och uppdatering av interna rutiner
Vara en central kontaktpunkt för interna och externa frågor
Arbetet är varierat och kräver både självständighet och god samarbetsförmåga.KvalifikationerKvalifikationer
Relevant administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet
Vana att arbeta i administrativa system och har god digital kompetens
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
Personalsystemet Heroma
Arbete med daglig bemanning
Bemanningsuppdrag från hälso- och sjukvård eller offentlig förvaltningDina personliga egenskaper
Du är strukturerad, noggrann och trivs med att ha många kontaktytor. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Bech katarina.bech@regiondalarna.se 0250-493526 Jobbnummer
9870256