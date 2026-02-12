Klienthandläggare till häktet i Jönköping
Kriminalvården, Häktet Jönköping / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Häktet Jönköpings verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/hakte/jonkoping/#verksamhet
Häktet Jönköping finns i polishuset och tar emot både häktade med och utan restriktioner. Häktet har 68 platser inkl. 18 beredskapsplatser genom dubbelbeläggning. Det ingår i Verksamhetsområde Jönköping/Växjö.Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Som klienthandläggare på häktet i Jönköping ansvarar du under kriminalvårdsinspektören för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär att fatta beslut enligt delegation, handläggning, bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller och klientärenden såsom bland annat planering av intagnas verkställighet, upptagande av nöjdförklaring, delgivning av beslut/dom samt beräkning av strafftid.
Dina uppgifter som klienthandläggare är också att sprida information och metodhandleda personal i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även att, i dialog med kriminalvårdsinspektören och din andra klienthandläggar-kollega, utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet på Häktet Jönköping. Likaså samverkan med andra myndigheter som förekommer frekvent inom ramen för uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som besitter goda förvaltningsrättsliga kunskaper och har erfarenhet av att hantera uppgifter som både består av juridiska beslut och handledningsuppdrag. Du måste vara lyhörd för rättssäkerhetens krav. Du är strukturerad och självgående i arbetet. I stressituationer bibehåller du ditt lugn och är stabil. Det är viktigt för dig att vara lojal och agera i enighet med fattade beslut, policys och riktlinjer. Du har en hög språklig analytisk förmåga.
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk-, samhällsvetenskaplig- eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, beslutsfattande eller utredningsarbete
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
* God administrativ förmåga.
* Goda förvaltningsrättsliga kunskaper
Det är meriterande om du har:
* Genomgått Kriminalvårdens grundutbildning.
* Tidigare erfarenhet av klienthandläggararbete inom Kriminalvården.
* Goda kunskaper om relevanta lagstiftningar.
* Goda kunskaper om Kriminalvårdens klientadministrativa system.
* Goda kunskaper i andra relevanta språk i såväl tal som skrift
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
