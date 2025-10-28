Klienthandläggare till häktet Brodal, Borås
2025-10-28
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Borås består av Häktet Borås samt Anstalten Borås. Häktet är en del av polishuset som ligger i centrala Borås och anstalten ligger i stadsdelen Västeråsen i Borås. Arbete med byggande av ett nytt häkte i närheten av Borås Centralstation pågår.Publiceringsdatum2025-10-28ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som klienthandläggare ansvarar du främst för handläggning av klienternas rättsvårdsärenden. Arbetet innebär utredning och beslutsfattande enligt gällande lagstiftning, där du kommer ha rättssäkerheten i fokus. Tillsammans med din närmsta chef samt dina kollegor kommer du att utveckla rättsvårdsarbetet framåt. Arbetet som klienthandläggare innebär att fatta beslut enligt arbetsordningen, handläggning och bevakning av den juridiska klientprocessen, upptagande av nöjdförklaring samt beräkning av strafftid. Arbetet innebär även att handleda Kriminalvårdare i deras dagliga arbete så att rättssäkerheten bibehålls och förbättras. Extern samverkan med andra myndigheter förekommer främst mot Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten samt Socialtjänsten. I uppdraget ingår även att i dialog med kriminalvårdsinspektörerna utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet.
Nedan följer ett urval av arbetsuppgifter som klienthandläggare innehar:
• Fastställande av häktesplanen för nya häktade i samverkan med avdelningens Kriminalvårdare.
• Eget beslutsfattande inom klientprocessen som exempelvis besökstillstånd samt telefontillstånd.
• Att ha kontroll över den häktades rättsprocess, exempelvis att delge domar, uppta nöjdförklaringar samt upprätta strafftidsbeslut.
• Medverka i övergripande rättsvårdsforum där beslutsfattande chefer och klienthandläggare möts för utbyte av information och kunskap för att upprätthålla en hög standard i rättsvårdsarbetet.
• Att vara en stödjande och rådgivande funktion gentemot kriminalvårdare i arbetsgruppen gällande frågor kring rättsvårdsprocessen och den lagstiftning som reglerar den häktades rättigheter och skyldigheter.Kvalifikationer
Du som person har god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett smidigt och tydligt sätt, där du är lyhörd för verksamhetens behov. Det förekommer att du hanterar flera ärenden samtidigt vilket gör att du behöver trivas med, och kunna planera och genomföra ditt arbete effektivt även under hög arbetsbelastning. Vill vi att du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du har förmågan att hantera stor mängd information och agera med gott omdöme i alla lägen. Vidare är du tillmötesgående i ditt bemötande och har både intresse, vilja samt förmåga att hjälpa andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för
individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur
bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till
att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av arbete med ärendehandläggning, utredningsarbete eller beslutsfattande.
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande med:
• Universitets-/högskoleutbildning med inriktning som Kriminalvården bedömer relevant.
• Väl vitsordad arbetslivserfarenhet inom kriminalvård.
• Väl vitsordad erfarenhet i rollen som klienthandläggare.
• Erfarenhet av att samverka med relevanta aktörer t ex andra myndigheter.
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Aktuell erfarenhet av Kriminalvårdens klientadministrativa system.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
