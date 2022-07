Klienthandläggare till anstalten Halmstad

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Läs mer om anstalten Halmstads verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/halmstad/#om Anstalten Halmstad består av ca 100 platser och har ca 80 anställda fördelade inom flera olika yrkesgrupper och kompetenser. Anstalten ligger fem kilometer väster om centrum strax intill Flygstadens handelsområde i Halmstad. Avstånd till centrum är ca 10-15 minuter med buss eller cykel.2022-08-01Som klienthandläggare på anstalten Halmstad ansvarar du i samverkan med kriminalvårdsinspektör för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär planering av intagnas verkställighet, delta i behandlingskollegium, bereda och föredra klientärenden, beräkning av strafftid samt att fatta vissa klientbeslut enligt delegation.Som klienthandläggare har du en kontinuerlig dialog med verksamhetens koordinatorer och kontaktpersoner för att utveckla och följa upp klientarbetet. I uppdraget ingår även att kvalitetssäkra arbetet med verkställighetsplanering genom uppföljning och granskning. Du utbildar och handleder personal i klientprocessen. I arbetet ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis. Extern samverkan med andra myndigheter förekommer frekvent. Andra administrativa arbetsuppgifter kan också förekomma.Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett gott omdöme. Du är kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete samt kan göra rätt prioriteringar. Du är strukturerad och pedagogisk och anpassar ditt sätt att förmedla budskap beroende på mottagaren. Det är viktigt att du är positiv och medverkar till en utveckling av verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget.Vi söker dig som har:Akademisk examen (lägst kandidatnivå) företrädesvis beteendevetare, jurist, socionom eller inom samhällsvetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.Dokumenterad arbetslivserfarenhet från administrativa arbetsuppgifter eller liknande från offentlig förvaltningMycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDet är meriterande om du har:Kriminalvårdens grundutbildningErfarenhet som klienthandläggare inom KriminalvårdenGod kunskap om relevant lagstiftningKunskap om den klientjuridiska processenFör oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Måndag till fredag - flextid Tillsvidareanställning, tillträde: Snarast, enligt överenskommelse Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas.Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2022-08-22Kriminalvården, Anstalten Halmstad6850586